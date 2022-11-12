نابولي يحقق انتصاره 11 على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي

نجا نابولي المتصدر من انتفاضة متأخرة من أودينيزي وخرج فائزا 3-2 ليحقق انتصاره 11 على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (السبت 12-11-2022).

ومنح فيكتور أوسيمن التقدم بهدف للمتصدر بضربة رأس بعد مرور 15 دقيقة مستفيدة من تمريرة عرضية من إليف إلماس.

وأضاف بيوتر زيلينسكي الهدف الثاني في الدقيقة 31 بتسديدة من حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة هيرفينج لوزانو.

وواصل صاحب الأرض الضغط في الشوط الثاني وسجل إلماس الهدف الثالث بعد تمريرة أندريه-فرانك زامبو أنجيسا.

وقلص أودينيزي الفارق قبل 11 دقيقة من النهاية بواسطة إيليا نستوروفسكي بعد تمريرة إيزاك ساكسيس.

وأضاف لازار سمارجيتش الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق، وصمد فريق المدرب لوتشيانو سباليتي في الدقائق الأخيرة ليخرج منتصرا.

ويتصدر نابولي الدوري برصيد 41 نقطة وبفارق 11 نقطة عن لاتسيو الذي يلعب غدا الأحد مع يوفنتوس قبل التوقف بسبب إقامة كأس العالم. ويأتي أودينيزي في المركز الثامن.