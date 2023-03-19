نابولي يسحق تورينو ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

أحرز فيكتور أوسيمن هدفين وأضاف خفيتشا كفاراتسخيليا وتانجي ندومبيلي هدفا لكل منهما ليفوز نابولي 4-صفر على مضيفه تورينو ويقترب من لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الأحد.

ويتفوق نابولي بفارق 21 نقطة عن إنتر ميلان ثاني الترتيب والذي يستضيف يوفنتوس في وقت لاحق اليوم.

وتقدم فريق المدرب لوتشيانو سباليتي بعد تسع دقائق، عندما أرسل بيوتر جيلينسكي ركلة ركنية حولها أوسيمين بضربة رأس في الشباك.

وعزز كفاراتسخيليا من تفوق الفريق الضيف من ركلة جزاء بعد سقوطه عقب تدخل من كارول لينيتي في الدقيقة 35.

وأضاف أوسيمن هدفه الثاني ليصل إلى 21 هدفا في الدوري هذا الموسم بضربة رأس من تمريرة عرضية من ماتياس أوليفيرا بعد ست دقائق من الاستراحة.

وأحرز البديل ندومبيلي هدفه الأول في الدوري ليجعل النتيجة 4-صفر بعد تمريرة من كفاراتسخيليا في الدقيقة 68.

ويستضيف نابولي نظيره ميلان رابع الترتيب في المباراة المقبلة، بينما يحل تورينو ضيفا على ساسولو بعد فترة التوقف الدولي.