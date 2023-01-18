الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نابولي يودع كأس إيطاليا بهزيمة صادمة!

منذ 44 دقيقة
لاعبو نادي نابولي

لاعبو نادي نابولي

A A A
طباعة المقال

تعرض نابولي لهزيمة صادمة من كريمونيزي ليودع كأس إيطاليا لكرة القدم من دور 16 بركلات الترجيح 5-4 عقب التعادل 2-2 بعد وقت إضافي (الثلاثاء 17-1-2023).

وكان ستانيسلاف لوبوتكا الوحيد من نابولي الذي أهدر ركلة ترجيح لينتقل كريمونيزي، الذي لم يحقق أي انتصار في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم ويتذيل الترتيب، إلى دور الثمانية.

وفاجأ كريمونيزي أصحاب الضيافة حين تقدم عبر تشارلز بيكل بعد 18 دقيقة، لكن متصدر الدوري رد بهدفي جوان جيسوس وجيوفاني سيميوني قبل الاستراحة.

ورغم هيمنة نابولي في معظم فترات الشوط الثاني انتزع كريمونيزي التعادل في الدقيقة 87 عبر فيلكس أفينا-جيان من ضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وتعرض ليوناردو سرنيكولا لاعب الزوار للطرد للحصول على انذار ثان بالوقت الإضافي لكن نابولي لم يتمكن من استغلال التفوق العددي لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

وسيواجه كريمونيزي في دور الثمانية روما بقيادة جوزيه مورينيو في أول فبراير شباط.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
بعد انتقادات ماسك الحادة لمنتدى دافوس.. المنظمون يكشفون مفاجأة!
لاعبو نادي ليفربول
بالفيديو.. هدف هارفي إليوت الرائع يمنح ليفربول فوزاً ثميناً على ولفرهامبتون
اصالة نصري
اصالة تدعم اليسا بعد خضوعها لعملية جراحية

الأكثر قراءة

الدكتور باتريك مارديني
الدولار الى 165000 ليرة في هذا التاريخ!
لاعبة سيرك
بالفيديو: مشهد هزّ المكسيك... سقوط لاعبة سيرك بعدما خانها الطوق
الدولار
كم بلغ سعر صرف "الدولار الأسود" اليوم؟