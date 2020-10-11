نادال بطلاً لرولان غاروس

حقق الإسباني رفاييل نادال فوزا ساحقا على المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش 6-صفر و6-2 و7-5، في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ليعادل الرقم القياسي في عدد الألقاب بالبطولات الأربع الكبرى بفوزه باللقب 20 اليوم الأحد.

ومع تمديد رقمه القياسي في رولان غاروس بإحرازه اللقب للمرة 13، أصبح نادال المصنف الثاني عالميا متعادلا الآن مع السويسري روجر فيدرر في صدارة قائمة الفائزين بالألقاب الكبرى في منافسات الفردي.

وكان نادال الأكثر شراسة في البداية وصعق ديوكوفيتش ليفوز بالمجموعة الافتتاحية بعد أن ارتكب خطأين سهلين فقط. وواصل اللاعب الإسباني بعد ذلك إحكام قبضته على المباراة في المجموعة الثانية تحت السقف المغلق لملعب فيليب شاترييه.

وانتفض ديوكوفيتش، الذي كان يسعى لإحراز لقبه 18 في البطولات الأربع الكبرى، في المجموعة الثالثة وكسر إرسال نادال ليتعادل 3-3 قبل أن يفقد شوط إرساله بعد خطأ مزدوج في الشوط 11، ومضى بعدها نادال ليحقق انتصاره المئة في رولان جاروس بضربة إرسال ساحقة.

وقال نادال الذي هزم ديوكوفيتش في المواجهات الثلاث ضد اللاعب الصربي في نهائي فرنسا المفتوحة: “في البداية أهنئ بالطبع نوفاك على البطولة الرائعة، وآسف على ما حدث اليوم. في نهائي أستراليا 2019 قتلني. واجهنا بعضنا بعضا مرات عديدة، في يوم ما أفوز، وفي يوم آخر هو يفوز”.

وأحرز ديوكوفيتش خمسة ألقاب كبرى على التوالي منذ خسارته أمام ستانيسلاس فافرينكا في نهائي أستراليا المفتوحة 2016، لكن نادال لم يتأثر على ملعبه المفضل رغم التصميم الجديد للاستاد في وجود سقف وغياب الجماهير في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصنف الثاني عالميا “الفوز هنا يعني الكثير. لم أفكر اليوم في اللقب 20 ومعادلة روجر فيدرر في هذا الرقم الرائع، اليوم مجرد انتصار في رولان غاروس وهذا يعني كل شيء بالنسبة لي. قصة الحب بيني وبين هذه المدينة وهذا الملعب لا تنسى”.