نادال: لم يتغير العالم ببساطة خسر الفريق مباراة

أبدى لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، صاحب 22 لقباُ في البطولات الأربع الكبرى، ثقته في قدرة الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في التعافي بعد خسارتها المحبطة أمام السعودية في مستهل مشوارها بكأس العالم لكرة القدم.

وقال نادال، المعروف بحبه لكرة القدم وتشجيع ريال مدريد قبل مباراة استعراضية أمام النرويجي كاسبر رود في بوينس أيرس، “لست من أنصار المبالغة في رد الفعل، لا فرحة عارمة أو كارثة مطبقة.

“لم يتغير العالم… ببساطة خسر الفريق مباراة وتتبقى اثنتان. يستحق الفريق الثقة والاحترام على أقل تقدير.

“إنه بطل أمريكا وصاحب واحدة من أفضل سلاسل الانتصارات في التاريخ، لذا ما الداعي لفقدان الثقة. لا زلت أعتقد أن الأرجنتين مرشحة بقوة لتتقدم بعيدا في البطولة”.

واعتبر أن فوز السعودية يعكس تقارب المستويات في كرة القدم.

وأثنى نادال (35 عاما) على ميسي، الذي لعب لبرشلونة الغريم اللدود لريال مدريد.

وقال نادال: “حرم ميسي ريال من تحقيق أمور لسنوات، لكن في نهاية المطاف كعاشق للرياضة، تقدر شخصا استثنائيا. كنا محظوظين في الدوري الإسباني بالقدر الكافي لنستمتع بأفضل سنوات مسيرته الرياضية.

“منحنا لحظات خاصة في عالم الرياضة، هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم والرياضة”.