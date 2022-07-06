نادال يبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس

نجح الإسباني، رافايل نادال، الأربعاء، في التغلب على أوجاعه وعبر إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه بالـ”سوبر تاي بريك” على منافسه الأميركي، تايلور فريتز، في مباراة استمرت أربع ساعات و21 دقيقة.

و اعتمد نادال على قوته الذهنية ليفوز على الأمريكي تيلور فريتز المصنف 11 في شوط فاصل بالمجموعة الحاسمة في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون للتنس ويحافظ على آماله في حصد جميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى في موسم واحد.

ومع معاناته من إصابة في البطن، بدا نادال قريبا من الانسحاب في منتصف المباراة بالملعب الرئيسي لكنه عثر على الرغبة ليفوز على فريتز (24 عاما) بنتيجة 3-6 و7-5 و3-6 و7-5 و7-6 في أربع ساعات و20 دقيقة ويصعد لمواجهة الأسترالي نيك كيريوس.

وقلب فريتز، الذي فاز على نادال في نهائي إنديان ويلز ليوقف سجل انتصارات اللاعب الإسباني عند 20 مباراة منذ بداية 2022، تأخره المبكر 3-1 ليحصد المجموعة الأولى بالفوز بخمسة أشواط متتالية.

وطلب نادال، البالغ عمره 36 عاما والفائز بأستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة في موسم واحد للمرة الأولى في مسيرته، وقتا للعلاج من إصابة في البطن، وطالبه والده بالانسحاب.

لكن اللاعب الفائز بلقب ويمبلدون مرتين لم يلتفت لطلب والده، وعاد إلى الملعب وسط تشجيع من الجماهير ليكسر إرسال فريتز في الشوط 12 ويدرك التعادل.

وخسر نادال إرساله مرتين لتذهب المجموعة الثالثة إلى اللاعب الأمريكي.

ولم يستسلم نادال، وتبادل كسر الإرسال مرتين قبل أن يكسر إرسال منافسه مرة أخرى لتمتد المباراة إلى المجموعة الحاسمة.

واستفاد نادال من الفرصة الرابعة ليكسر إرسال منافسه في الشوط السابع ونظر إلى المقصورة التي تضم فريقه.

لكن فريتز رد كسر الإرسال، لتذهب المباراة إلى الشوط الفاصل الذي يحسم على أساس الأفضل في عشر نقاط.

وتقدم نادال، الحاصل على 22 لقبا في البطولات الكبرى، 5-صفر ثم فاز بنقطة شهدت تبادل تسديد الكرة 25 مرة وسط تشجيع هائل من الجماهير.

وحسم اللاعب الإسباني الفوز من الفرصة الثانية للفوز بالمباراة بضربة أمامية.