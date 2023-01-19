نادال يغيب 6-8 أسابيع بسبب الإصابة

قال الفريق المعاون لرفائيل نادال، الخميس، إن اللاعب الإسباني المصنف الثاني عالميا في التنس سيغيب لفترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع بسبب إصابة بالفخذ تعرض لها خلال الخسارة في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة.

وانهارت آمال نادال في الدفاع عن اللقب بطريقة مريرة أمس الأربعاء عقب الخسارة 6-4 و6-4 و7-5 من ماكنزي مكدونالد في آخر فصل بتاريخه الطويل مع الإصابات في ملبورن بارك.

ووذكر فريق نادال في بيان بعد خضوعه لفحوص بساقه اليسرى في ملبورن اليوم “سيحصل على راحة خلال الأيام المقبلة في إسبانيا بعد إصابة عضلية من الدرجة الثانية وسيبدأ العلاج الطبيعي المضاد للالتهابات”.

وأضاف “الوقت المقدر المعتاد لإكمال التعافي يمتد بين ستة وثمانية أسابيع”.

ووصل نادال، صاحب الرقم القياسي بحصد 22 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى، إلى ملبورن بعد تحقيق فوز واحد منذ أمريكا المفتوحة بعد معاناة من إصابات بالضلوع وعضلات البطن والقدم أبعدته عن الملاعب معظم فترات الموسم الماضي بعد بطولة ويمبلدون.

وأبلغ الصحفيين عقب هزيمة الأمس “أتمنى ألا تكون إصابة سيئة، في النهاية خضت ثلاثة أسابيع بشكل إيجابي على مستوى التدريب.

وتابع “أتمنى ألا تبعدني الإصابة لفترة طويلة لأنه سيكون من الصعب التعافي بشكل كامل مجددا.

“لا يتعلق الأمر بالتعافي فقط بل بحجم العمل المطلوب للعودة إلى مستويات مناسبة”.

واذا تعافى في هذه الفترة المقدرة يمكنه العودة قبل موسم البطولات بالملاعب الرملية والتحضير للدفاع عن لقب فرنسا المفتوحة في أواخر مايو آيار ومطلع يونيو حزيران.