نادال ينسحب من دورة برشلونة... والسبب؟

أعلن الإسباني رافايل نادال انسحابه من دورة برشلونة الاسبانية الدولية في كرة المضرب المقررة الاثنين المقبل لعدم تعافيه من إصابة في الورك تعرض لها في كانون الثاني الماضي خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وقال نادال، الذي اضطر الى الانسحاب من دورات إنديان ويلز وميامي الاميركية الشهر الماضي ومونتي كارلو لماسترز الالف المقامة حاليًّا حيث كان يأمل في العودة الى اللعب، في تغريدة على تويتر: “لا أشعر بأنني مستعد للعب وسأواصل تحضيراتي للعودة إلى المنافسة”.

وأضاف الماتادور الذي سيبلغ السابعة والثلاثين في الثالث من حزيران المقبل “برشلونة دورة خاصة بالنسبة لي لأنها النادي الذي تعلمت فيه فنون اللعبة ولأن اللعب في المنزل هو شعور فريد دائمًا”.

وأدى الغياب الطويل عن الملاعب للمصنف أوّل عالميًّا سابقًا إلى خروجه من قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العالمي في 20 آذار الماضي للمرة الأولى منذ نيسان 2005.