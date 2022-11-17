نادال ينهي مشواره بالبطولة الختامية بالفوز على كاسبر رود

ودع رافائيل نادال البطولة الختامية لموسم تنس الرجال لكنه سيعود لبلاده بعدما تجنب معادلة أسوأ سلسلة هزائم له على الإطلاق خلال مسيرته بفوزه بنتيجة 7-5 و7-5 على النرويجي كاسبر رود (الخميس 17-11-2022).

وخسر نادال بمجموعتين دون رد مرتين متتاليتين في المجموعة الخضراء أمام تيلور فريتز وفيلكس أوجيه-ألياسيم ليخفق اللاعب الإسباني، الحاصل على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، في بلوغ الدور قبل النهائي.

لكن من الواضح أن نادال كان حريصا على عدم إنهاء الموسم بتجرع الخسارة الخامسة تواليا وهو أمر لم يواجهه اللاعب البالغ من العمر 36 عاما منذ ما قبل انطلاق مسيرته الاحترافية في 2004-2005.

وبعد أن ضمن رود المصنف الرابع عالميا بالفعل بلوغ الدور قبل النهائي كانت نتيجة المباراة بالنسبة له غير مهمة.

ومع ذلك، كانت المجموعة الأولى مفعمة بالنشاط والحيوية بينما ساندت الجماهير نادال بشدة.

وأحبط نادال عدة محاولات لكسر إرساله عند 4-4 في المجموعة الأولى بعدما أظهر رود خطورته لكن بعد ذلك استعاد اللاعب القادم من مايوركا ضرباته الأمامية الرائعة.

وتأخر رود البالغ من العمر 23 عاما صفر-40 والإرسال معه والنتيجة 5-6 وكان نادال المصنف الثاني عالميا بحاجة إلى فرصة واحدة فقط لحسم المجموعة.

وكانت القصة مماثلة في المجموعة الثانية حيث انقض نادال على منافسه مجددا في الشوط 12.

وأنقذ رود نقطة واحدة لحسم المباراة لكن نادال سدد ضربة خلفية في النهاية لينهي موسمه بمعنويات جيدة.