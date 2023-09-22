نادر الأتات يطرح "سمعني أغاني".. ديو الموسم مع اسماعيل تمر

أطلق نجم الشباب نادر الأتات، أغنية جديدة بعنوان “سمعني أغاني” التي يقدّمها على طريقة الديو مع الفنان السوري اسماعيل تمر، من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع عمر صباغ.

وكان نادر الأتات قد شوّق الجمهور لأغنية “سمعني أغاني” مشعلاً الأجواء برفقة اسماعيل تمر وهما يتفاعلان على ايقاعها داخل الاستوديو.

جاء فيديو كليب الأغنية بفكرة معاصرة من إخراج سعيد الماروق، وتناول قصّة صديقين في سهرة شبابية صاخبة تتخلّلها العديد من المواقف الطريفة فيمرحون معاً ويرقصون ويغنون ويخلقون ذكريات ممتعة سوياً.

من خلال الأغنية يؤكد نادر الأتات واسماعيل تمر أن الموسيقى تجمع الناس مهما كانت اختلافاتهم وانتماءاتهم في دعوة إلى السلام ورسالة سامية “من بيروت إلى الشام” كما تقول الكلمات، للم الشمل عن طريق اللقاءات والتقارب واللمّة الجميلة بين الأحباب والأصدقاء.

ايقاع الأغنية سريع حيث تضمنت جملاً لحنيّة ونغمات عصريّة حملت توقيع الموزع عمر صباغ بخلطة سحرية خلقت ابعاداً فنية عصرية.

ويقول نادر الأتات في مطلع الأغنية: “بس سمعني أغاني عيش بعالم تاني طلعني من الجو أنسى همومي واحزاني سمعني مزّيكا لو كانت أنتيكا دوّرني بهاالكوكب كلو وانا قاعد مكاني”.

أمّا اسماعيل تمر فيقول في أحد مقاطع الراب التي تخلّلت الأغنية: “مزيكا بتجمعنا ليحل السلام .. و بتزرع محبة من بيروت للشام”.