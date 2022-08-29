الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
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نادية الجندي تتصرد الـ"تريند" في مصر.. ما القصة؟!

منذ 37 دقيقة
نادية الجندي

نادية الجندي

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جاء اسم الفنّانة المصرية الكبيرة نادية الجندي ضمن الموضوعات الأكثر رواجا على محركات البحث، بسبب صورة ورسالة.

وظهرت الفنانة القديرة نادية الجندي برفقة المطربة اللبنانية نوال الزغبي خلال “ألبوم صور” نشرته عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”، حيث ظهرت دون مساحيق تجميل.

نادية الجندي ارتدت خلال الإطلالة “توب” أنيق باللون الأصفر دون أكمام ليبرز جمالها ورشاقتها، كما أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات المميزة.

ولم تضع نادية الجندي أي مساحيق تجميل، حيث اعتمدت على أحمر الشفاة باللون الوردي فقط، وسط إعجاب متابعيها. واختارت نادية الجندي أن تضع نظارة شمسية باللون الأسود.

ووجهت نادية الجندي رسالة إلى المطربة اللبنانية نوال الزغبي بعد وصلها مدينة العلمين الجديدة، قائلة: “منورة مصر”، فيما ردت عليها نوال الزغبي بنشر صورتهما على خاصية “ستوري” بحسابها على “إنستجرام” وعلقت: “بحبك”.

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