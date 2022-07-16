نادية الجندي تطمئن الجمهور عن صحة يوسف فوزي

بعد العديد من الشائعات التي طالت صحة الفنان يوسف فوزي بعض تعرضه اوعكة صحية، أعربت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، عن سعادتها بالاطمئنان على فوزي، مؤكدة أنه حالته الصحية في تحسن وسيعود قريبا لجمهوره، لافتة إلى أنه مثال للزميل الملتزم المهتم بأعماله وذكرياتها معه لا تنسى.

ونشرت نادية، عبر حسابها على انستغرام، صور جمعتها مع الفنان يوسف فوزي، خلال الأعمال الفنية التى قدموها سويا، صحبتها بتعليق: “سعيدة أني اطمنت اليوم علي الفنان الجميل يوسف فوزي، والحمد لله إن صحته في تحسن، وإن شاء الله يبقي زى الفل ويرجع لفنه وجمهوره في القريب العاجل”.

وأضافت نادية: “فنان محترم وقدير عملت معاه أجمل الأعمال، وكان مثال الزميل الملتزم والصديق المهتم بعمله وزملاؤه وذكريتنا في أعمالنا لا تنسى، فنان لا يعوض بتمنى له الشفاء العاجل من كل قلبي”.

وكان الفنان القدير يوسف فوزى، أعلن اعتزاله الفن، مؤخرًا، عقب إصابته بمرض الشلل الرعاش، منذ أكثر من عامين، حيث قال – حينها : “لن أعود للتمثيل مرة أخرى وهذا قرار اتخذته منذ إصابتي بمرض الشلل الرعاش، خاصة أن عمرى أصبح 74 عاما والعمر جرى بيا والسكينة سرقتني خلاص، وده بسبب شغلانة الفن والتمثيل بتسرق العمر فعلا، لأن كل يوم تروح تؤدى شخصية معينة وأرجع أنام وأصحى أجسد شخصية تاني، وفضلت طول عمرى كدة لغاية لما العمر جرى ومحسيتش بيه، لكن الحمد لله رب العالمين على ما وصلت إليه”.

وأضاف فوزى، فى تصريحاته: “فى الدول الأجنبية بيتعمل أفلام مخصوصة لمن يكون عمرهم كبر، فمثلا فيلم اسمه البحيرة الزهرية الممثلين كان عمرهم فوق الثمانين لكن الورق مكتوب مخصوص عشان هذا العمر، لكن عندنا في مصر لن يخوضوا هذه المخاطرة”.