الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نادية الجندي تهدد باللجوء للقضاء.. هذا ما حدث معها

21 - ديسمبر - 2021
نادية الجندي

نادية الجندي

A A A
طباعة المقال

هددت الفنانة المصرية، نادية الجندي، بمقاضاة كل من يستغل اسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ‏بغرض نشر شائعات لا أساس لها من الصحة.‏

وجاء تهديد نادية الجندي بعد انتشار شائعة متداولة عنها منذ سنوات طويلة، بشأن سرقتها أموال زوجها الفنان الراحل، عماد حمدي.

ووصفت الجندي في تصريحات صحيفة “المصري اليوم”، اليوم الثلاثاء، الشائعة بأنها “سخيفة”، مؤكدة أنها كانت تعتبر عماد حمدي والدها وشقيقها وزوجها ووالد ابنها الوحيد، ولا يمكن أن تسيء له في يوم من الأيام، وأن علاقتها به كانت جيدة جدا حتي وفاته، وتعاون معها فنيا في اكتر من فيلم سينمائي بعد طلاقهما.

وطلبت نادية الجندي من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “بعدم تصديق بعض الصفحات وقنوات “يوتيوب” الكاذبة التي تبحث عن التفاعل والمكسب السريع على حساب تشويه سمعة الناس والتشهير بهم”.

وكان الفنان الراحل، عماد حمدي، هو أول زيجات نادية الجندي، في عام 1962، وأثمر زواجهما عن نجلها الوحيد، هشام، وانفصلا في عام 1974.

يشار إلى أن آخر أعمال نادية الجندي الفنية هو مسلسل “سكر زيادة”، الذي عرض في رمضان 2020، ويشهد على أول تعاون فني بينها وبين الفنانة المصرية، نبيلة عبيد.

    المزيد من منوعات

    فيلم مينينز
    فيلم "مينينز" يتصدر شباك التذاكر في أمريكا
    ليفاندوفسكي
    آخر تطورات انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة
    كالفن فيليبس
    مانشستر سيتي يتعاقد مع فيليبس لـ 6 سنوات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة