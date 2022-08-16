نادية الجندي لهؤلاء: أداة مأجورة مدفوع لها!

قالت الفنانة المصرية نادية الجندي إن هناك أيادي خفية كثيرة تحاول تشويه أي نجاح يصل إليه الفنان باستخدام “جيوش إلكترونية”، على حد قولها.

جاء ذلك خلال تعليقها، في مقابلة مع برنامج “et بالعربي”، على موجة الجدل التي أثيرت بعد نشرها لجلسة تصوير ظهرت فيها بإطلالة شبابية.

وعن وجود انتقادات بعد تلك الجلسة أكدت نادية الجندي أنه لم يصلها أي انتقاد، مضيفة: “لما الصور تعمل تريند يبقى دليل إعجاب”.

وعن بعض التعليقات السلبية قالت: “دول أداة مأجورة مدفوع لها فلوس علشان يشوهوا نجاح أي حد، وراها أيادي خفية كتير، الموضة دلوقتي أي فنانة مش قادرة توصل لنجاح وشعبية فنانة أخرى تسخر جيوش إلكترونية بالفلوس دي أسهل وسيلة بدل ما تشتغل على نفسها”.

وعن ذكر اسم الفنانة التي تلمح لها نادية الجندي قالت: “الجمهور عارف”.

وتطرقت نادية الجندي للحديث عن التقائها بالفنانة ياسمين عبدالعزيز قائلة: “هي كويسة الحمد لله بس اتعذبت يا حبيبتي.. عملت 5 عمليات، إن شاء الله هترجع هي نجمة محبوبة وليها شعبية وجماهيرية”.

وقدمت الفنانة نادية الجندي آخر أعمالها في عام 2020، حيث شاركت الفنانة نبيلة عبيد لأول مرة في تاريخهما مسلسل “سكر زيادة”، الذي شارك في سباق الدراما الرمضانية 2020، وضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم سميحة أيوب وهالة فاخر بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

كان مسلسل “سكر زيادة” بمثابة عودة لنادية الجندي بعد أكثر من 10 سنوات غياب عن الساحة الدرامية منذ آخر أعمالها “ملكة في المنفى” إنتاج عام 2010.