نادين الراسي: الحياة بالأبيض والاسود

نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي صوراً لها على وسائل التواصل الاجتماعي بإطلالة شتوية من فاريا، ارتدت الثياب الدافئة مع الجينز والجاكيت وتحتها الكروب توب الذي يظهر الخصر. وعلّقت على الصورة ما معناه: “الحياة بالأبيض والاسود، يعود اليك رسم الالوان.” انهالت عليها تعليقات المتابعين الذين احبوا وقفتها بالطبيعة ووجهوا لها المجاملات.
وكانت احتفلت الممثلة اللبنانية نادين الراسي بعيد ميلادها في ايلول 2021، ونشرت مقطع فيديو لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي يظهر احتفالها بالمناسبة، وبدا قالب الحلوى مؤلف من الرقمين الذين يشكلان عمرها.
وغابت نادين لسنوات عن الدراما اللبنانية والعربية، في وقت قدمت في الموسم السابق لرمضان 2021 مسلسل “زوج تحت الإقامة الجبرية”، وكان من بطولتها إلى جانب زميلها زياد برجي لكنه لم يلقَ الصدى المطلوب من النجاح.
لكنّ اليوم يُحكى عن تعاون جديد سيجمع نادين الراسي مع مجموعة من نجوم سوريا في عمل سوري كتبه للتلفزيون بلال شحادات، ويُقال إن شحادات أنهى القصة عام 2017 وقدمها لشركة سورية للإنتاج ستعمل على تنفيذها قريباً واختارت لهذا الغرض النجمة صفاء سلطان والممثل وسام حنا من لبنان للمشاركة في دور البطولة، كما اختارت الشركة الفنان أحمد كرارة من مصر للمشاركة في بطولة العمل ما يؤكد أن توجه المسلسل سيكون عربياً مشتركاً.