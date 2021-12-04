نادين الراسي: الحياة بالأبيض والاسود

نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي صوراً لها على وسائل التواصل الاجتماعي بإطلالة شتوية من فاريا، ارتدت الثياب الدافئة مع ‏الجينز والجاكيت وتحتها الكروب توب الذي يظهر الخصر. وعلّقت على الصورة ما معناه: “الحياة بالأبيض والاسود، يعود اليك رسم ‏الالوان‎.”‎ انهالت عليها تعليقات المتابعين الذين احبوا وقفتها بالطبيعة ووجهوا لها المجاملات‎.‎

وكانت احتفلت الممثلة اللبنانية نادين الراسي بعيد ميلادها في ايلول 2021، ونشرت مقطع فيديو لها على صفحتها الخاصة على موقع ‏التواصل الاجتماعي يظهر احتفالها بالمناسبة، وبدا قالب الحلوى مؤلف من الرقمين الذين يشكلان عمرها‎.‎

وغابت نادين لسنوات عن الدراما اللبنانية والعربية، في وقت قدمت في الموسم السابق لرمضان 2021 مسلسل “زوج تحت الإقامة ‏الجبرية”، وكان من بطولتها إلى جانب زميلها زياد برجي لكنه لم يلقَ الصدى المطلوب من النجاح.‏

لكنّ اليوم يُحكى عن تعاون جديد سيجمع نادين الراسي مع مجموعة من نجوم سوريا في عمل سوري كتبه للتلفزيون بلال شحادات، ‏ويُقال إن شحادات أنهى القصة عام 2017 وقدمها لشركة سورية للإنتاج ستعمل على تنفيذها قريباً واختارت لهذا الغرض النجمة ‏صفاء سلطان والممثل وسام حنا من لبنان للمشاركة في دور البطولة، كما اختارت الشركة الفنان أحمد كرارة من مصر للمشاركة في ‏بطولة العمل ما يؤكد أن توجه المسلسل سيكون عربياً مشتركاً.‏