نادين الراسي بإطلالة متألقة من البترون

نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي صور لها اليوم من البترون بإطلالة انيقة علّقت عليها: “لأ هيدي مش اليونان هيدي البترون بلبنان”.

حصدت الصور اعجاب المتابعين الذي مدحوا بأناقتها.

الجدير بالذكر، أن نادين الراسي كانت قد رشحت مؤخراً الممثلة نادين نسيب نجيم في إحدى إطلالاتها الإذاعية، لتجسيد دورها في قصة حياتها، والتي ستحولها إلى مسلسل، مؤكدة أنها ستكشف عن الامور التي قد يتعلم منها الآخرون، وأنها لن تقبل بعرضها إلا بعد وفاتها.

وعلقت نادين نسيب نجيم قائلة: “انتي زميلة ورفيقة وكنت حدك وكنت حدي بلا ما حدا فينا يعرف قصة حياتك، لازم انتي تصوريها وقريباً جداً لانه ما حدا رح يوصل احساسك قدك”.