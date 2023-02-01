الأربعاء 10 رجب 1444 ﻫ - 1 فبراير 2023 |
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نادين الراسي تبكي المتابعين: الحياة قصيرة!

منذ 5 دقائق
نادين الراسي

نادين الراسي

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شكل وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي، صدمة كبيرة لشقيقته الممثلة اللبنانية نادين الراسي، التي ترفض حتى الان تصديق الخبر وتؤكد أن جورج يرافقها في كل الاوقات وفي كل ما تقوم به، وهو ملاكها الحارس دائما.

ولأن نادين ابتعدت عن الفن في الفترة الاولى بعد رحيل جورج، قررت اليوم أن تعود بقوة وتكمل الطريق “لعيون جورج” كما تقول دائما، مؤكدة ان الحياة مستمرة وستكون قوية لأجلها ولأجل جمهورها الذي ينتظرها ويطالب دوما بعودتها الى الساحة الفنية كما اعتاد عليها قوية ومميزة.

وفي الساعات القليلة الماضية، نشرت نادين الراسي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة لقول باللغة الانكليزية، جاء فيه: “الحياة قصيرة، لا تخف ان تسير خلف ما يجعلك سعيدا، اقضِ وقتك مع من يجعلك تبتسم ولا تجعل الاشخاص السلبيين يحطمونك”.

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