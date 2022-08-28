نادين الراسي: جورج مات رخيص من الاهمال

تعيش الفنانة اللبنانية نادين الراسي، في حالة من الحزن والصدمة، بسبب رحيل شقيقها الفنان جورج الراسي، عن دنيانا في الساعات الأولى من صباح الأمس السبت 27 أغسطس\آب، إثر تعرضه لحادث مروع.

وقالت نادين، خلال لقاءات تلفزيونية اليوم أثناء تلقيها العزاء: جورج مات رخيص من وراء إهمال في الطرقات، الإهمال أدى لخسارة أولاد كتير وشباب ومنهم جورج الراسي.

وأضاف نادين الراسي: “جورج خلص حفلته في دمشق ورجع على لبنان عشان يشوف ابنه، بيشوفه كل يوم سبت واحد، ولكن فيه حائط سد وسط الطريق ولا توجد أعمدة إنارة تحذر السائقين من ذلك الحائط”.

وأضافت نادين الراسي: “عيب اللي عم يصير، راضيين بالبلد بكل مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والنهب والسرقة والقتل، لكن هيك كتير، وجورج الراسي ما بيروح رخيص، حروح للمحامي اعرف منه تفاصيل الإجراءات القانونية ضد وزير الأشغال، والله يحرقلك قلبك على ابنك مثل ما حرقتلنا قلبنا على جورج الراسي”.

وسبق وكتبت نادين الراسي عبر ستوري انستغرام: “أبدًا مش قضاء وقدر..هيدا إهمال الدولة ووزارة الأشغال وحياة عيونك يا أخي هندفعن الثمن..هندفعن الثمن يا خيه يا عريس السما”.