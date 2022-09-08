نادين نجيم ترد على شائعات ارتباطها

ردت الممثلة اللبنانية نادين نجيم على تعليقات الجمهور حول ارتباطها بالفنان المصري معتصم النهار بطل مسلسل صالون زهرة بجانبها ، أو الفنان السوري قصي خولي بطل مسلسل 2020 مع نادين نجيم .

وعلقت نادين على إحدى التعليقات قائلة : “الناس يلي عم تذكر اسماء بس بدي قول إنه غلط الموضوع ابعد من هيك بكتير و اكيد مش معتصم ولا قصي يلي هني اخواتي يا جماعة”.

حيث ما زالت تعليقات و توقعات الجمهور مستمرة بعد نشر نادين نسيب نجيم صورة تثير الجدل حول ارتباطها أو هي إعلان لمسلسل جديد لها . عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت صورة على انستجرام للنجمة اللبنانية نادين نجيم ، وأصارت جدل وفضول رواد التواصل الاجتماعي.

وكانت الصورة التي نشرتها نادين نجيم عبر صفحتها الرسمية على الانستغرام ،ليدين تتعانقان، دون أن تفصح عن أي تفاصيل تتعلق بهوية صاحب اليد الأخرى، وعلقت عليها: “لا داعي للشرح، انتظر ذلك”، الأمر الذي دفع المتابعين للتساؤل عن هوية هذا الشخص وعلاقته بها.

ويشار إلى أن الممثلة نادين نسيب نجيم أعلنت طلاقها من زوجها المهندس اللبناني، هادي الأسمر، بشكل رسمي منذ3 سنوات .