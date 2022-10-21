نادين نسيب نجيم بإطلالة خاطفة... قريباً!

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة “سيلفي” لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وعلّقت عليها بالقول: ”قريباً”.
وكانت شاركت نجيم صورة لها برفقة النجم السوري معتصم النهار، من كواليس تصوير مسلسل “صالون زهرة” بجزئه الثاني.
وقالت نادين نجيم في تعليقها على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: “بس حبيت شارك معكم لقطة صغيرة من علاقة زهرة وأنس بحبوا بعض كتير بس!!!”، مشوقةً جمهورها ومتابعيها لأحداث الجزء الثاني من العمل.
وأضافت نجيم منوهةً إلى اقتراب موعد عرض العمل، على منصة شاهد: “انتظرونا بالجزء الثاني من صالون زهرة قريباً على شاهد”.