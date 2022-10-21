نادين نسيب نجيم بإطلالة خاطفة... قريباً!

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة “سيلفي” لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وعلّقت عليها بالقول: ‏‏”قريباً”.‏

وكانت شاركت نجيم صورة لها برفقة النجم السوري معتصم النهار، من كواليس تصوير مسلسل “صالون زهرة” بجزئه الثاني.‏

وقالت نادين نجيم في تعليقها على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: “بس حبيت ‏شارك معكم لقطة صغيرة من علاقة زهرة وأنس بحبوا بعض كتير بس!!!”، مشوقةً جمهورها ومتابعيها لأحداث الجزء الثاني من ‏العمل.‏

وأضافت نجيم منوهةً إلى اقتراب موعد عرض العمل، على منصة شاهد: “انتظرونا بالجزء الثاني من صالون زهرة قريباً على شاهد”.‏