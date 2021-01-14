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نادين نسيب نجيم: بشكركم من كل قلبي على دعواتكم الطيبة

14 - يناير - 2021
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

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بعدما أثارت الممثلة اللبنانية خبر صابة أخيها شادي بفيروس كورونا، تمنى محبيها على الله أن يشفيه من هذا المرض بأسرع وقت ممكن.

وتوجهت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بالشكر لمتابعيها على دعائهم وصلواتهم لشقيقها بالشفاء العاجل وذلك بعد إعلانها عن إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى وحالة الذعر التي شعرت بها من جراء ذلك.

وكتبت نادين عبر صفحتها الرسمية عبر موقع للتواصل الاجتماعي قائلة: “بشكركم من كل قلبي على دعواتكم الطيبة الصادقة لأجل خيي وصلواتكم الله يحميكم و يشفي كل المرضى ويكون معهم انتبهوا على حالكم كتير كتير تصبحوا على خير”.

وكانت نادين تضرعت إلى الله طالبة منه أن يشفي أخاها بعد دخوله إلى المستشفى في حالة طارئة نتيجة إصابته بفيروس كورونا وقالت:”يا رب ساعد خيي شادي وشفي من كورونا كتير هل قد يا رب كتير كتير عليي بسنة وحدة يا رب تحمي وتخللي لعيلته وولاده شب بأول عمره ينلقح هيك بالطوارىء والله حرام يا رب ساعدنا كلنا وشفي مرضانا ما النا غيرك يا قديس شربل صللي لأجلنا صللي للكل و ما تنسى خيي”.

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