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نادين نسيب نجيم تتحدث عن مؤسسة الزواج

منذ ساعتين
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

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كشفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عدة تفاصيل وعن آراءها حول مؤسسة الزواج لضمان نجاحها.

وأشارت نادين، خلال أحدث إطلالاتها على الشاشة إلى أنها تزوَّجت في عمر الـ27، وان نظرتها للعديد من الامور في ما يخص هذه الخطوة تغيرت، ولا تعتبر ان الستة أشهر التي أمضتها مع طليقها قبل الزواج كانت كافية لكي تتعرف إليه، وهذا ما اعتبرته خطأ.

ولفتت الى ان الثنائي يجب ان يسافر معاً، وان يقولا لبعضهما البعض كل شيء، كي لا يغضا النظر عن أخطاء بعضهما البعض وتتطور الامور بينهما نحو الأسوأ، ويحدث الانفصال بعد الزواج.

وأشارت الى ان الرجال والنساء أنواع “الرجال أنواع هناك رجال يضرب فيهم المثل وهناك رجال شي تك تك … شي تيعا وفي امرأة بتكون ملاك ونساء بتكون نقمة”.

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