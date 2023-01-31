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نادين نسيب نجيم تتعرض لانتقادات: "بيكفي فيلر وبوتوكس"!

منذ 41 دقيقة
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق “انستغرام” ظهرت فيها من دون ماكياج.

وعلّقت على الصور بالقول: “مكياج ودون مكياج هما سري اليومي، استخدم منتجي الخاص للمسة ناعمة من المعان، من الشفاه حتى الخدود”.

وتابعت: “لا يسعني الإنتظار لتقوموا بتجربتهم.. قريبًا”.

يُشار إلى ان نادين كانت صرحت منذ مدة انها ستطلق مستحضرات تجميل تحمل اسمها.

وانهالت التعليقات التي أثنت على جمال نادين من دون ماكياج، الا انها تعرضت للانتقادات حيث علقت إحدى المتابعات بالقول: “طبعاً ما بدك ميك أب بيكفي فيلر وبوتوكس ورموش وتكساس و و و و يعني لشو الميك أب اذا في كل هدول “.

 

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