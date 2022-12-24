نادين نسيب نجيم تحوّل حسابها على "تويتر" إلى صفحة خاصة

عبرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن سعادتها بعد قرار تحويل إعدادات حسابها الشخصي على تويتر إلى صفحة خاصة مغلقة لمنع العليقات السلبية.

وتفاعلت نادين نجيم مع متابعيها بعد أسبوع من إغلاق حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لتجنب تعليقات البعض بحقها.

وكتبت نادين نجيم أول تغريد لها مؤكدة أنها لن تسمح لتلك التعليقات بالتأثير عليها قائلة: “قدي مرتاحين أنه نحنا بعاد عن القيل والقال ومقفلين على حالنا وبلا سلبيات وكلام ما له معني؟ أنا سوبر”.

وانهالت التعليقات على نادين نجيم من متابعيها الذين أيدوا قرارها بتحويل حسابها إلى صفحة خاصة لا يسمح لأحد بالتعليق فيها بعد أن وقعت مشادة كلامية حول علاقتها مع الفنانة سيرين عبد النور الأسبوع الماضي.

الأزمة بدأت بتعليق متابعة لـ نادين نجيم بأن البعض يسخدمون صورة الفنانة اللبنانية بدلا من صورهم الشخصية لكنهم في الحقيقة يسئون لها بالتفاعل مع بعض الأخبار المتداولة.

وعلقت المتابعة قائلة: “للتوضيح نادين نسيب نجيم، لان كثرانين هالأيام بيخلو صورة نادين وبيقول احنا فان إلها وبنحبها وبتلاقيهم بغير مكان يحكوا عليها وع فانزاتها مثل هاي نتمنى الكل تحذر منها“.

وتساءلت نادين نجيم حول القصة وسبب تلك التغريدة، لتعلق المتابعة قائلة: “يعني إذا كنت بحبك ومن فانزاتك ما بيصير أحب سيرين أنا بحبكن انتو الاثنين انتي وسيرين وانتو الاثنين أفضل ممثلات عندي ما عجبني لما غلطوا على سيرين رديت عليهم كلهم بلشو سب ولعن وأنا رديت بس”.

وطلبت نادين نجيم من المتابعة إزالة صورتها من حسابها الشخصي رفضاً لهجومها على بعض المتابعين قائلة: “عملي يلي بدك بس شيلي صورتي وما بحقلك تهاجمي حدا لأنه ما حدا هاجمك فهمتي؟”.