نادين نسيب نجيم تفتتح صالوناً للرجال... وهذه التفاصيل

يتوسّع نشاط زهرة، وتعلن عن افتتاح صالون الحلاقة الرجالي “موس وشفرة”، بعدما باتت الأوضاع المعيشية غاية في الصعوبة، ويفتتح أنس مقهى لتقديم النرجيلة تتردّد إليه النساء، ما يُسبّب خلافات وغيرة بين الزوجين ضمن الموسم الثاني من الكوميديا الاجتماعية “صالون زهرة”، من بطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار، تأليف كلوديا مرشليان وإخراج جو بو عيد.

يقف أمام “صالون زهرة” الجديد طابور من الرجال ينتظرون دورهم بفارغ الصبر. هناك تستعين زهرة بزيكو وفادي لمساعدتها، واللذين يورّطانها بمشاكل كبيرة وأمور مستعصية. وأثناء تحضيرات افتتاح الصالون، تكتشف أن عصابة الاتجار بالممنوعات عادت لتحوم حول أنس لتوريطه مجدّداً، في حين يرفض الأخير الأمر رفضا قاطعاً، وهو الذي قطع وعداً لزهرة أن يبتعد عن الأعمال غير القانونية.

من جهة ثانية، تتسلّم هنادي الملحمة وتديرها على طريقتها تحت رعاية الجار عبدالله. وإثر سفر سمير، سيُرسل ابن خالته منير بديلاً منه، ويجعله مساعداً لأنس، والذي يورّط أنس بمشاكل كثيرة طمعاً بالمال. ومنذ الحلقة الأولى، نكتشف أنّ ثمة من يلاحق زهرة، ويبدو كالشبح الذي يختفي ويظهر فجأة.

يضمّ “صالون زهرة”، نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، نهلة داوود، كارول عبود، زينة مكي، لين غرّة، أنجو ريجان، حسين مقدم، عبد الرحمن قويدر، بمشاركة نقولا دانيال، نوال كامل، مجدي مشموشي، ناظم عيسى، مارينال سركيس، جورج دياب، عمر ميقاتي، هشام أبو سليمان، دوري السمراني، وظهور خاص لكلّ من الممثلات السوريّات القديرات سامية جزائري، هدى شعراوي، وفاء موصللي.