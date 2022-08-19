نادين نسيب نجيم تكشف تفاصيل الجزء الثاني من صالون زهرة

كشفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل “صالون زهرة” الذي تشاركت به مع الممثل السوري معتصم النهار، وقالت إنه سيتغلب على الجزء الذي سبقه.
كما كشفت عن ردة فعلها عندما قرأت سيناريو وحوار المسلسل، مؤكدة أنها لم تتمكن من ضبط ضحكتها، بسبب الكوميديا الطاغية في الأحداث، وقالت: “بس بدي قول شي وعادة ما بحكي كتير تفاصيل بس ما قادرة خبّي انا وعم بقراه صالون زهرة عم بضحك لوحدي عم بتخيل شو رح يصير نحنا وعم نصور هههههه كل نهفة أقوى من التانية”.
يُذكر أن نادين كانت قد أعلنت عن وجود جزء ثاني من مسلسل “صالون زهرة” أخيراً، كما أعلنت الشركة المنتجة صبّاح إخوان أن الجزء الثاني من “صالون زهرة” سيضم أبطال الجزء الأول.
وتدور أحداثه في إطار رومانسي مختلط بدراما لايت كوميدي، يروي فيه قصص معاصرة للنساء وعلاقاتها مع الرجل والأصدقاء، وهو من بطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، لين غرّة، فادي أبي سمرة، كارول عبّود، جنيد زين الدين، علي سكّر، رشا بلال و أنجو ريحان. وهو من إنتاج شركة الصبّاح وإخراج جو بو عيد.