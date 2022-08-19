نادين نسيب نجيم تكشف تفاصيل الجزء الثاني من صالون زهرة

كشفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل “صالون زهرة” الذي تشاركت به مع الممثل السوري ‏معتصم النهار، وقالت إنه سيتغلب على الجزء الذي سبقه‎.‎

كما كشفت عن ردة فعلها عندما قرأت سيناريو وحوار المسلسل، مؤكدة أنها لم تتمكن من ضبط ضحكتها، بسبب الكوميديا الطاغية في ‏الأحداث، وقالت: “بس بدي قول شي وعادة ما بحكي كتير تفاصيل بس ما قادرة خبّي انا وعم بقراه صالون زهرة عم بضحك لوحدي ‏عم بتخيل شو رح يصير نحنا وعم نصور هههههه كل نهفة أقوى من التانية”.‏

يُذكر أن نادين كانت قد أعلنت عن وجود جزء ثاني من مسلسل “صالون زهرة” أخيراً، كما أعلنت الشركة المنتجة صبّاح إخوان أن ‏الجزء الثاني من “صالون زهرة” سيضم أبطال الجزء الأول. ‏

وتدور أحداثه في إطار رومانسي مختلط بدراما لايت كوميدي، يروي فيه قصص معاصرة للنساء وعلاقاتها مع الرجل والأصدقاء، ‏وهو من بطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، لين غرّة، فادي أبي سمرة، كارول عبّود، جنيد زين الدين، علي ‏سكّر، رشا بلال و أنجو ريحان. وهو من إنتاج شركة الصبّاح وإخراج جو بو عيد.‏