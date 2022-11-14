الأثنين 20 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 14 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نادين نسيب نجيم تنشر صورة من المستشفى... "شو هالغريب القوي"

منذ ساعة واحدة
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

A A A
طباعة المقال

تعاني الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم منذ أيام من مضاعفات الانفلونزا القاسية، ما اضطرها إلى اللجوء إلى العلاجات المتقدمة للحدّ من تأثير المرض عليها.

وشاركت نادين متابعيها عبر خاصية “الستوريز” بصورةٍ لها وهي تضع المصل في يدها كعلاج لردع مضاعفات الانفلونزا. وأرفقت الصورة بتعليق: “ما مشي الحال إلا هيك، شو هالغريب القوي، انتبهوا كتير عم يجي قوي، بهدّ الجسم”.

ثم عادت ونشرت صورة أخرى تظهر فيها وهي تعدّ شاي من الأعشاب المتنوعة التي يمكن أن تساعدها في التخفيف من الاحتقان الناتج عن الرشح.

وحرصت نادين على طمأنة محبيها من خلال تغريدة على تويتر كتبت فيها: “أنا أحسن حمدلله بعد الأدوية والمصل حاسي حالي أحسن وعندي نشاط”.

    المزيد من منوعات

    فلورديليس وزوجها
    إحدى أكثر الجرائم إثارة.. ما مصير نائبة سابقة قتلت زوجها في البرازيل؟
    كاميرون دياز
    قبلة ضد إرادتها.. صورة قديمة تفجّر غضب محبّي كاميرون دياز
    الفنان الأردني "أشرف طلفاح"
    بعد تدهور حاد في صحته.. وفاة الفنان الأردني "أشرف طلفاح"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع على معدّل مرتفع... فكم سجل؟
    لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
    بشرى للبنانيين.. عشر ساعات من الكهرباء في هذا التاريخ!
    انفجار ضخم في إسطنبول يوقع قتلى وجرحى
    فيديو مروع.. انفجار ضخم في إسطنبول يوقع قتلى وجرحى