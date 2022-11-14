نادين نسيب نجيم تنشر صورة من المستشفى... "شو هالغريب القوي"

تعاني الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم منذ أيام من مضاعفات الانفلونزا القاسية، ما اضطرها إلى اللجوء إلى العلاجات المتقدمة للحدّ من تأثير المرض عليها.

وشاركت نادين متابعيها عبر خاصية “الستوريز” بصورةٍ لها وهي تضع المصل في يدها كعلاج لردع مضاعفات الانفلونزا. وأرفقت الصورة بتعليق: “ما مشي الحال إلا هيك، شو هالغريب القوي، انتبهوا كتير عم يجي قوي، بهدّ الجسم”.

ثم عادت ونشرت صورة أخرى تظهر فيها وهي تعدّ شاي من الأعشاب المتنوعة التي يمكن أن تساعدها في التخفيف من الاحتقان الناتج عن الرشح.

وحرصت نادين على طمأنة محبيها من خلال تغريدة على تويتر كتبت فيها: “أنا أحسن حمدلله بعد الأدوية والمصل حاسي حالي أحسن وعندي نشاط”.