نادين نسيب نجيم خارج السباق الرمضاني لهذا العام أيضاً؟

في ظل الأزمة التي تعيش بها البلاد الصعبة والتي من غير المعروف متى ينتهي هذا الكابوس، يسأل محبي نادين نسيب نجيم عن مصير مسلسل 2020 الذي مان من المفروض عرضه رمضان الماضي.

وبعدما تعذّر استكمال تصوير مسلسل “2020”، من بطولة الممثلة نادين نجيم، والذي كان من المفترض أن يعرض في موسم دراما رمضان للعام 2020 وعدم عرضه حتى الآن، يتساءل البعض حول احتمال غياب نجيم عن الموسم الرمضاني للعام 2021 بعدما غابت عن الموسم الذي سبقه أيضاً.

وكانت شركة “الصباح أخوان” أعلنت في تشرين الثاني الماضي استعدادها لإنتاج مسلسل آخر خاص لنجيم بعدما تعذّر عرض مسلسل “2020” في رمضان الماضي بسبب التأخير في التصوير وتأجيل العرض إلى رمضان المقبل، في وقت تعذّر إنتاج أو تصوير مسلسل رمضاني لنجيم واستعيض عنه بمسلسل قصير وذلك بعد إصابتها بانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020.