نادين نسيب نجيم… ماذا تقول بعد يوم طويل في تصوير “عشرين عشرين”؟

تُواصل النجمة اللبنانية نادين نجيم تصوير مشاهدها في مسلسل “عشرين عشرين” الذي تخوض من خلاله بطولة جديدة في مسيرتها التمثيلية ويشاركها فيها للمرّة الثانية على التوالي النجم السوري قصي خولي.

وشاركت نادين مُتابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بآخر المستجدات المتعلقة بالتصوير، حيث كشفت عن تصوير أجمل المشاهد يوم أمس الأربعاء.

نادين نجيم نشرت عبر حسابها الرسمي في موقع “انستغرام” صورة لها بعد يوم طويل من التصوير، وأرفقتها بالقول: “بعد نهار كتير طويل بالتصوير بس النتيجة رائعة الحمد لله، احلى مشاهد اتصورت اليوم مع شريكي بالنجاح وصديقي قصي، بتستاهل كل الخير“.

وأصبحت نادين نجيم في مراحل متقدمة من التصوير، والعمل شارف على النهاية، وتقوم حاليًا بتصوير أصعب المشاهد التي تتطلب منها التواجد في أحياء شعبية في مدينة بيروت.

يذكر أن مسلسل “عشرين عشرين” تأجل عرضه في رمضان الحالي بسبب عدم استكمال تصويره، وهو من اخراج فيليب أسمر. وتدور أحداث المسلسل عن عصابة يقودها في السر الشخصية التي يجسدها الفنان قصي خولي، ويده اليمنى نادين نجيم، ومن بين الممثلين المشاركين في المسلسل الفنان خالد السيد والفنانة ليليان نمري ومجموعة من الوجوه السورية واللبنانية.