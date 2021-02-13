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نادي أوروبي عظيم ينضم إلى سباق التعاقد مع محمد صلاح

13 - فبراير - 2021
محمد صلاح

محمد صلاح

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انضم عملاق أوروبي جديد إلى سباق التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لموقع “le10sport” الفرنسي، فإن آمال ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم تلاشت لصالح مانشستر سيتي.

وأضاف الموقع الفرنسي أن ليفربول بات مجبرا على المنافسة لحجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وأشار إلى أنه في حالة الفشل في التأهل إلى دوري الأبطال، سيكون ليفربول مهددا بخسارة صلاح في الصيف المقبل.

وأوضح أن ريال مدريد مهتم بالصفقة، لكن الحالة المادية للملكي وبرشلونة ستجبر صلاح على البحث عن وجهة أخرى.

وأكد أنباريس سان جيرمان يراقب الصفقة منذ ديسمبر/كانون أول الماضي، كما يحافظ بايرن على اهتمامه باللاعب المصري.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية قد ربطت صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد، حال فشل الأخير في ضم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

كما ارتبط بايرن بضم صلاح، عقب تصريحات كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للبافاري، حول اللاعب المصري، والذي قال فيها إن “محمد صلاح هو ميسي الكرة الأفريقية”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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