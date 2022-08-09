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نادي إنكليزي يفاجئ مشجعيه المسلمين بخطوة لافتة!!

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 10 - أغسطس - 2022 12:00 صباحًا
شعار نادي بلاكبيرن روفرز

شعار نادي بلاكبيرن روفرز

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فاجأ نادي بلاكبيرن روفرز ، مشجعيه من المسلمين، بخبر سار، يسهل لهم حضور مباراته مع نظيره هارتلبول يونايتد، الأربعاء المقبل.

وأعلن النادي الإنجليزي عن توفير مصلى لمشجعيه المسلمين لتأدية صلاة المغرب، في لقائه مع هارتلبول يونايتد ضمن منافسات الدور الأول من مسابقة الرابطة الإنجليزية.

وأصدر بلاكبيرن روفرز بيانًا رسميًا للإعلان عن توفير مصلى للجماهير المسلمة في مباراة الفريق مع هارتلبول يونايتد، إذ يتعارض موعد المباراة مع توقيت صلاة المغرب.

وأوضح النادي الإنجليزي من خلال البيان أنّه بإمكان المصلين الاستفسار عن مكان تواجد المصلى بالملعب، لتأدية الصلاة طوال الموسم الحالي.

وسبق لبلاكبيرن أن فتح ملعبه لأداء المسلمين صلاة عيد الأضحى، قبل أن يتراجع عن هذا القرار بسبب سوء الأحوال الجوية، مخصصاً حديقة جانبية للملعب لأداء الصلاة.

ويتصدر بلاكبيرن روفرز جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى بـ 6 نقاط، ويملك برصيده عددًا من الألقاب، منها: الدوري الإنجليزي الممتاز (3 مرات) وكأس إنجلترا (6 مرات).

    المصدر :
  • CNN عربي

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