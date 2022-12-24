نادي إيطالي يقدم عرضاً لضم أوناحي

أفادت تقارير إعلامية بأن نابولي الإيطالي قدم عرضه الأول لآنجيه الفرنسي للتعاقد مع متوسط الميدان المغربي عز الدين أوناحي.

وذكرت التقارير وفق موقع “بي ان سبورت” أن العرضَ الذي تقدم به نابولي لأنجيه يصلُ إلى خمسةٍ وعشرين مليون يورو للظفر بخدمات أوناحي.

وبات أوناحي محل اهتمامِ الأندية الأوروبية بعد أدائه الرائع في كأس العالم FIFA قطر 2022™ حيث ساهم في وصول منتخب بلاده إلى المربع الذهبي في إنجازٍ غير مسبوق للكرة العربية والإفريقية.

أوناحي يدخل ضمن اهتمامات برشلونة

دخل النجم المغربي عز الدين أوناحي، متوسط ميدان أنجيه الفرنسي، اهتمامات برشلونة الذي يفكر في التعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية، وفق ما ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”.

ويعتبر عز الدين أوناحي إحدى مفاجآت بطولة كأس العالم قطر 2022، وأسهم في تأهل المنتخب المغربي لنصف النهائي وتلقى إشادة كبيرة من مدرب منتخب إسبانيا المقال لويس إنريكي بعد مباراة ربع النهائي.

وأكدت الصحيفة، أن اسم متوسط ميدان أنجيه الفرنسي مطروح على طاولة برشلونة ويحظى بإعجاب الإدارة الفنية للفريق، ويعتبر لاعبًا يستوفي شروط الفريق الإسباني المالية والذي يعاني بسبب قانون اللعب المالي النظيف.