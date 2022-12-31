نادي النصر يبدأ بجني أرقام عالمية حتى قبل أي مباراة لـ "رونالدو"

لم تمض ساعات على الإعلان الرسمي عن إنجاز الصفقة العالمية بين نادي النصر السعودي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حتى بدأ النادي السعودي يجني ثمار تلك الصفقة بأرقام عالمية على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي

فقد تضاعف حساب النادي على فيسبوك، من 174 ألف متابع إلى 400 ألف، خلال أول ساعة فقط من إعلان انتقال رونالدو للنصر،

أما في تطبيق إنستغرام، فتضاعف عدد المتابعين من 900 ألف إلى 1.8 مليون.

وبالنسبة لحساب النادي النصر بالإنجليزية، على تويتر، فقد جذب ملايين المتابعين الأجانب، وارتفع 4 أضعاف، من 90 ألف إلى 400 ألف، في الساعة الأولى فقط.

وبعد أقل من 24 ساعة على إعلان الصفقة، أصبح حساب نادي النصر على إنستغرام، الحساب الأكثر متابعة في قارة آسيا بالنسبة للأندية الرياضية.

ووصل عدد المتابعين إلى 3.8 مليون متابع، ظهر السبت، أي 4 أضعاف عدد المتابعين قبل الإعلان الكبير.

وفي أول تعليق لرونالدو بعد التوقيع رمسياً مع نادي النصر، قال فيه: “إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها ‏نادي النصر ملهمة جداً، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم معاً بمساعدة الفريق لتحقيق مزيد من النجاحات”.‏