نادي جديد ينضم لسباق التعاقد مع رونالدو

يتواصل الغموض والتكهنات بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في ظل استمرار توتر العلاقة بينه وبين ناديه.

ويعيش كريستيانو رونالدو أوقاتا عصيبة مع مانشستر يونايتد، إذ دخل في أزمة أخيرة بسبب مسألة مشاركته في المباريات، جعلته أقرب من أي وقت مضى للرحيل عن قلعة أولد ترافورد.

ووفقا لتقارير، فقد أجرى نادي جالطة سراي التركي اتصالات أولية للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع كريستيانو رونالدو وإنقاذه من جحيم مانشستر يونايتد.

ونقلت صحيفة “ماركا” المدريدية عن تقارير تركية أن النادي التركي تواصل بالفعل مع خورخي مينديز، وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، وأعرب عن رغبته في ضم اللاعب.

وأضافت التقارير أن إردم تيمور، رئيس جالطة سراي، قاد الاتصالات مع مينديز خلال الأيام الأخيرة وناقش معه وضعية الأسطورة البرتغالي.

ووفقا لما نقلته “ماركا”، فإن تيمور أعلن استعداده لبدء المفاوضات الرسمية مع مانشستر يونايتد لضم رونالدو خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

كما كشفت الصحيفة أن جالطة سراي كان قد حاول بالفعل ضم رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن فشل في التوصل إلى اتفاق مع الأطراف المعنية، ليقرر العودة من جديد لطاولة المفاوضات.

صحيفة “ماركا” المدريدية اختتمت تقريرها بالتأكيد على أن جالطة سراي سيكون بمثابة وجهة غريبة ومفاجئة إلى حد ما لرونالدو، الذي يمتلك قائمة من الخيارات الممكنة من بينها نادي بدايته سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وتجدر الإشارة إلى أن كريستيانو رونالدو المستبعد من مباريات يونايتد بعد رفضه المشاركة في الدقائق الأخيرة من مباراة توتنهام قبل الأخيرة، سجل هدفين فقط في كل المسابقات هذا الموسم.