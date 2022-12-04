نادي قطري يدخل على خط التعاقد مع كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الريان القطري في مفاوضات متقدمة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الفترة الشتوية المقبلة.

وأنهى النجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي، بعد مقابلة صحفية مثيرة هاجم فيها إدارة ناديه ومدربه إيريك تين هاغ.

ونشرت صحيفة “الشرق” القطرية تقريرا قالت فيه إن نادي الريان يجهز عرضا ضخما لعرضه على نجم المنتخب البرتغالي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الممكن أن يتم حسم الصفقة بعد انتهاء مشاركة اللاعب مع البرتغال في كأس العالم.

وأكدت أنه في حالة نجاح الريان في التعاقد مع رونالدو سيكون لهذا الأمر انعكاس إيجابي كبير من الناحية الترويجية للدوري القطري.

وزعمت تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن نادي النصر السعودي عرض على رونالدو صفقة مذهلة بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني سنويا للانضمام إليه في الميركاتو الشتوي الشهر المقبل.

ويسعى النصر للتعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات بعقد مدته سنتان ونصف السنة بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني في الأسبوع، لكنهم قد يواجهون منافسة من منافسه المحلي الهلال.

وناقش رونالدو في السابق عروضا من السعودية خلال مقابلته المثيرة مع بيرس مورغان قبل كأس العالم.

وعندما ضغط عليه مورغان على العرض المقدم من ناد سعودي لم يذكر اسمه وأكد النجم البرتغالي “نعم هذا صحيح” وادعى أنه رفضه “في تلك اللحظة”.

ثم سُئل بعد ذلك عن مدى صعوبة رفض مثل هذا العرض المربح، فأجاب: “إنه صعب، إنه صعب، ولكن بنفس الطريقة، كنت أعتقد أنني سعيد جدا هنا (في مانشستر يونايتد)؛ أنني لا زالت قادرا على تسجيل الأهداف وإسعاد الناس”.

وأضاف: “ما زلت أعتقد أنه يمكنني تسجيل العديد والعديد من الأهداف ومساعدة الفريق لأنني ما زلت أعتقد أنني ما زلت جيدا وقادرا على مساعدة المنتخب الوطني – حتى مانشستر يونايتد، لكن إذا كنت لا تشعر من حولك أن الطاقة في صفك، فهذا صعب، بالطبع النقد سيظل موجودا طوال الوقت”.

وأضاف قائد البرتغال “لكني أريد أن أرى ما إذا كان شخص ما في سني يحافظ على المستوى الذي أظهره، لن تعلمني ذلك، لن يعلمني أحد ذلك”.

وتأهلت البرتغال بالفعل لدور 16 قبل انطلاق مباراتها ضد كوريا الجنوبية.