رونالدو يعرض خدماته على نادٍ ألماني!

علّق نادي “بروسيا دورتموند” على التقارير الصحفية التي ربطته بضم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” نجم مانشستر يونايتد خلال الصيف الحالي.

ويسعى كريستيانو رونالدو الى الرحيل عن فريق مانشستر يونايتد، حيث يطمح لمواصلة المنافسة بدوري أبطال أوروبا، البطولة التي يغيب عنها “الشياطين الحمر”.

ولا يزال رونالدو يعرض خدماته على الأندية المشاركة هذا الموسم في دوري الأبطال، خاصة وأنه يحّبذ مغادرة اليونايتد بعد بداية الفريق الكارثية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

صحيفة “بيلد” الألمانية كشفت، مساء الخميس 18 آب، أن كريستيانو رونالدو عرض خدماته على بروسيا دورتموند عبر وكيل أعماله، خورخي مينديز، لكنّ الرئيس التنفيذي للنادي، هانز يواكيم فاتسكه استبعد فكرة التعاقد معه.

وقال “هانز يواكيم فاتسكه”، في تصريحات نقلتها قناة “سكاي سبورت ألمانيا” عن كريستيانو رونالدو، : “أنا أحب هذا اللاعب”.

وأضاف: “إنها بالتأكيد فكرة ساحرة أن ترى كريستيانو رونالدو يلعب في سيجنال إيدونا بارك (معقل دورتموند)، لكن لا يوجد اتصال على الإطلاق بين الأطراف المعنية”.

وأتم الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند، قائلا: “من وجهة النظر هذه، يجب التوقف عن الحديث عن هذا الأمر بشكل كامل”.

وبالتالي ينضم بروسيا دورتموند لقائمة الأندية التي رفضت فكرة التعاقد مع رونالدو البالغ من العمر 37 عاما، والتي كان أبرزها وفقا للتقارير الصحفية كل من باريس سان جيرمان ، بايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، وحتى ناديه السابق ريال مدريد.