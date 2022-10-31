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نادٍ مفاجئ قد ينتصر على برشلونة في معركة التعاقد مع ميسي

منذ ساعتين
آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2022 12:49 مساءً
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

موقع kooora
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انضمّ نادٍ مفاجئ إلى سباق التعاقد مع الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، نجم باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع باريس في الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر بموافقة الطرفين.

وحسب صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، فإن نادي إنتر ميامي الأميركي دخل في سباق التوقيع مع ميسي خلال الفترة الماضية.

وأشارت العديد من التقارير الى أن باريس بدأ مفاوضات التجديد مع ميسي، بينما يحاول مسؤولو برشلونة إعادته إلى “كامب نو” مجانا.

وسجل ثلاثي مهاجم باريس سان جيرمان 40 هدفاً من أصل 50 هدفاً سجلها باريس سان جيرمان في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.

الصحيفة البريطانية لفتت أيضًا إلى أنّ المفاوضات تسير بشكل ممتاز بين النادي الأميركي وممثلي ميسي، ووصل الطرفان إلى مراحل متقدمة، موضحةً أن إنتر ميامي متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي مع ميسي عقب كأس العالم.

ويعرف مسؤولو إنتر ميامي أن عائلة ميسي ترحب دائمًا بالانتقال إلى مدينة فلوريدا، خاصة أن لديهم منزلًا في برج بورش، كما أن لدى ميامي روابط قوية مع مجتمع أميركا الجنوبية.

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