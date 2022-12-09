الجمعة 15 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 9 ديسمبر 2022 |
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نادٍ يؤكد رفضه التعاقد مع رونالدو "مستحيل"

منذ دقيقتين
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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أكد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه من المستحيل التحرك لضم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي.

وفسخ مانشستر يونايتد عقد رونالدو، بعد مقابلة تلفزيونية نارية فتح خلالها اللاعب النار على إدارة النادي الإنجليزي والمدرب الهولندي إيريك تين هاغ.

وقال الخليفي لشبكة “سكاي سبورتس” الخميس: إنه أسطورة، إنه نجم، اللاعب الذي ينال إعجابي وأحبه كلاعب ومحترف، لاعب رائع.

وأضاف: إنه في السابعة والثلاثين الآن، يقوم بِأشياء رائعة، لكن أي نادٍ يود التعاقد معه أيضا، المشكلة بالنسبة لنا اليوم هي أن مركزه مشغول، لذا ليس من السهل أن نستبدل المركز الذي لدينا به.

وختم رئيس باريس سان جيرمان بالقول: سيكون من المستحيل بصراحة بالنسبة لنا.

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