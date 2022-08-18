نادِ سعودي يدخل موسوعة غينيس

دخل نادي النهضة السعودي، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن تم منحه مؤخرا شهادة بذلك بسبب تنظيمه فاعلية بخصوص مرض التصلب المتعدد.

وقام نادي النهضة بتنظيم فاعلية لتشكيل أكبر شعار للتصلب المتعدد من جمعية “أرفي”، وذلك على ملعب النادي في الدمام خلال شهر مايو الماضي.

وشهدت الفاعلية تشكيل أكبر مظلة تحمل شعار مرض “التصلب المتعدد”، داخل أرضية ملعب النهضة بالدمام، في حضور وفد من الجمعية.

فيديو :

من تشكيل أكبر شعار للتصلب المتعدد من جمعية (أرفى)والذي أقيم على ملعب نادي النهضة بالدمام ،واستقبال طارق الحبيشي رئيس النادي لوفد الجمعية وتسليمه شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية أثر تشكيل أكبر شعار للتصلب المتعدد .@arfams pic.twitter.com/q1FTN9of50 — نادي النهضة السعودي (@Al_NahdahFC) August 15, 2022

وقام المشاركون في هذه الفاعلية، برفع مظلات داخل أرضية ملعب النهضة، ليشكلوا شعار مرض التصلب المتعدد.

الاستاذة ريما العتيبي المدير التنفيذي لجمعية(أرفى) للتصلب المتعدد تسلم الأستاذ طارق الحبيشي رئيس مجلس إدارة نادي النهضة شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية أثر تشكيل أكبر شعار للتصلب المتعدد على ملعب نادي النهضة بالدمام @arfams pic.twitter.com/xvKLdFsRBh — نادي النهضة السعودي (@Al_NahdahFC) August 15, 2022

ويأتي ذلك ضمن إطار التوعية من مرض التصلب المتعدد، وذلك بمساعدة نادي النهضة الناشط في دوري الدرجة الثانية السعودي.

وتأسس نادي النهضة السعودي ما بين عامي 1948و 1949م كتاب التاريخ الرياضي في عهد الملك عبد العزيز للمؤرخ محمد القداد، وكانت بداية التأسيس عندما لعب عبد الكريم السلمي مؤسس النهضة بالدمام عام 1940و 1942بنادي الهلال بالخبر ومعه عبد الرحمن السلمي وحدث انقسام بين لاعبيه وحدث سوء تفاهم وخرج منه مجموعة لاعبين وأسسوا فريقا آخر هو النهضة بالخبر ومنهم عبد العزيز المزروع وسليمان القصيبي والميبر وخالد الدوسري وعبدالمحسن الضويحي