ناد أوروبي يواصل إجراءاته لخطف رونالدو من مانشستر

بعد تداول تقارير صحفية خبر رغبة “كريستيانو رونالدو” بالرحيل عن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي، تأهب عدد من النوادي الأوروبية لخطف اللاعب البرتغالي.

في هذا السياق، أفادت تقارير صحفية بأن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، بدأ اتصالات أولية من أجل التعاقد مع البرتغالي “كريستيانو رونالدو” من مانشستر يونايتد.

ومن المتوقع أن ينتهي عقد رونالدو (37 عاما) مع مانشستر يونايتد في صيف العام القادم 2023، ويرغب النجم البرتغالي في مغادرة “أولد ترافورد” في ظل فشل فريق “الشياطين الحمر” التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم (2022-2023).

ووفق شبكة “سبورتس مول” البريطانية، نقلا عن الصحفي “بيدرو ألميدا”، فإن باريس سان جيرمان قد تواصل مع وكيل رونالدو بشأن إمكانية التعاقد مع “صاروخ ماديرا”.

في السياق نفسه، أشار التقرير الى أن المستشار الرياضي الجديد للنادي الباريسي “لويس كامبوس”، تحدث مع “خورخي مينديز” وكيل أعمال رونالدو، لمعرفة موقفه من الانتقال إلى ملعب “حديقة الأمراء”.

ويأتي ذلك بعدما، زعمت تقارير صحفية، في وقت سابق، أن النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” مهاجم باريس سان، وجه تهديدًا لإدارة النادي الفرنسي، بالرحيل في حال التعاقد مع رونالدو.

وقالت صحيفة “إل ناسيونال – El Nacional” الكتالونية، في تقرير لها إن ميسي هدد إدارة باريس سان جيرمان بأنه قد يرحل عن الفريق هذا الصيف حال التعاقد مع رونالدو.

وأضافت الصحيفة: “ليونيل ميسي لا يرغب في اللعب مع كريستيانو رونالدو في فريق واحد”.

ويحاول “خورخي مينديز” وكيل أعمال رونالدو، العثور على فريق جديد للنجم البرتغالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث ارتبط اسم “الدون” بأندية تشيلسي في إنجلترا وبايرن ميونخ الألماني ونابولي الإيطالي، وفقا لتقارير صحفية.