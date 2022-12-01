نار وقطط مذبوحة.. فنانة مصرية تعيش في "شقة مسكونة"

غالباً ما يشاهد بعض الاشخاص افلاماً من قصص خيالية مخيفة ومرعبة، فيما يُعتقد ان الافلام مجرد حبكة او احداث غير واقعية، ولكن ما كشفته هذه الفنانة المصرية يعكس كل التوقعات بحيث عاشت فترة مرعبة ومخيفة مع زوجها في احدى الشقق في مصر.

وفي التفاصيل كشفت المطربة المصرية إيناس عز الدين تفاصيل الرعب والخوف اللذين عانت منهما خلال إقامتها في إحدى الشقق، ما اضطرها للانتقال لمنزل آخر.

وكتبت إيناس عز الدين، عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، تقول: “مش عارفة، مش مصدقة، وحاسة إني بحلم بس ده حصل، بجد أنا نقلت السكن وخرجت أخيرًا من الشقة المشؤومة على خير، مش قادرة أحكي آخر شهر حصلي إيه فيها”.

وأضافت: “من ساعة ما أجرت الشقة الجديدة وقررت إني أنقل، وكأن اللي في الشقة قرروا يوروني أنا وأحمد الوش الوحش، وحرفيًا اللي حصل عايز مجلدات وحلقات علشان يتحكي فيها، من صعوبته خرجت منها أنا وجوزي وكلبتي الجريفون الصغونة وجزء من قططتي”.

وتابعت: “قططي ماتت بطرق بشعة ومخيفة ومرعبة، اللي صحينا لقيناها متجمدة ومتلجة كأنها كانت محطوطة في فريزر، على وضع نومتها زي ما هي، والتانية رجعنا من بره لقينا ديلها فقط مرمي على جنب، والدم مغرق الشقة ومالقيناش باقي جسمها ولا حتى عضم ولا أي أثر”.

ومضت موضحة أن القطة “التالتة كنت بلاعبها وشايلاها سيبتها ودخلت الحمام دقيقتين وطلعت لقيتها غرقانة في طبق المية بتاعهم، إزاي؟ ما أعرفش وكأنها متغرقة من مدة وقربت تتحلل، رغم أنها من دقيقتين بعد ما كانت في حضني”.

ولم تقتصر قصص الرعب عند القتل المخيف للقطط، حيث قالت الفنانة المصرية: “ده غير شرز النار اللي كان بيطلع من فيش الكهرباء، ولا إزاز العفش والمرايات كلها والنيش اللي إتكسروا إتدشدشوا، وصوت الست اللي ليل نهار تصوت في الشقة”.

واختتمت بالقول: “الله العظيم أنا وأحمد عشنا شهر رعب، يعني السنة وشهرين اللي قعدناهم في الشقة دي بكل اللي شوفناه فيها في كفة واللي شوفناه آخر شهر في كفة تانية، وختمت بالمليون إن العتب أقدام وإن فيه ما ورائيات كتير، طول عمري بستهزأ بالكلام ده لحد ما شوفته وعيشته بنفسي”.

ودعت إيناس عزالدين جمهورها إلى الدعاء لها كي تصبح الشقة الجديدة أفضل حالا من القديمة، وقالت: “دعواتكم ربنا يجعل قدم الشقة الجديدة خير”.