ناس كتير بيتمنوا المكالمة دي.. تامر حسني ينصح متابعيه

وجه النجم تامر حسني نصيحة جديدة لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حثهم فيها على ضرورة الاهتمام بالوالدين.

ووجه تامر حسني، للمتابعين نصيحة منذ ساعات تخص بر الوالدين، وحثهم على ضرورة بر الوالدين والاطمئنان عليهم بشكل مستمر، مؤكدًا أن فقدان أي من الوالدين له تأثير كبير على الجميع”.

وأضاف تامر حسني في حديثه عن بر الوالدين، أن الجميع يتمنى ولو مكالمة هاتفية واحدة فقط من أي منهم بعد رحيله، ولكن الوقت يكون قد فات، ولا ينفع التمني حينها.

ونشر تامر حسني صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق “إنستجرام”، تجمع مكالمتين إحداهما من الوالد والأخرى من الوالدة، وعلق عليها قائلة: “ناس كتير بيتمنوا مكالمة من أي حد عزيز مش موجود، ياريت نحب أهالينا ونهتم بيهم باكبر قدر ممكن في حياتنا، هما السبب في وجودنا، هما اللي ياما حرموا نفسهم من حاجات كتير عشانا”