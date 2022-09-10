السبت 14 صفر 1444 ﻫ - 10 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ناس كتير بيتمنوا المكالمة دي.. تامر حسني ينصح متابعيه

منذ 8 دقائق
تامر حسني

تامر حسني

A A A
طباعة المقال

وجه النجم تامر حسني نصيحة جديدة لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حثهم فيها على ضرورة الاهتمام بالوالدين.

ووجه تامر حسني، للمتابعين نصيحة منذ ساعات تخص بر الوالدين، وحثهم على ضرورة بر الوالدين والاطمئنان عليهم بشكل مستمر، مؤكدًا أن فقدان أي من الوالدين له تأثير كبير على الجميع”.

وأضاف تامر حسني في حديثه عن بر الوالدين، أن الجميع يتمنى ولو مكالمة هاتفية واحدة فقط من أي منهم بعد رحيله، ولكن الوقت يكون قد فات، ولا ينفع التمني حينها.

ونشر تامر حسني صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق “إنستجرام”، تجمع مكالمتين إحداهما من الوالد والأخرى من الوالدة، وعلق عليها قائلة: “ناس كتير بيتمنوا مكالمة من أي حد عزيز مش موجود، ياريت نحب أهالينا ونهتم بيهم باكبر قدر ممكن في حياتنا، هما السبب في وجودنا، هما اللي ياما حرموا نفسهم من حاجات كتير عشانا”

    المزيد من منوعات

    إيرلينج هالاند
    هالاند: غوارديولا مهووس بكرة القدم مثلي
    برناردو سيلفا
    مفاجأة.. أسباب فشل صفقة انتقال سيلفا إلى برشلونة
    الراحلة الملكة أليزابيث الثانية
    وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
    كم تبلغ ثروة الملكة إليزابيث الثانية؟!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    صورة من الفيديو
    بالفيديو.. لحظة انهيار جسر أثناء افتتاحه في الكونغو
    ملكة بريطانيا
    وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
    خطة وكلمة سر لوفاة ملكة بريطانيا؟
    كاميلا باركر والأمير تشارلز
    وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
    زوجة الملك تشارلز كاميلا لن تصبح ملكة.. اليكم السبب