ناصرت قضايا المرأة… مهرجان أسوان يكرم إنعام محمد علي

نظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ندوة لتكريم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، وقال الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان، أن المهرجان يتشرف بتكريم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، على مشوارها الكبير في السينما والتليفزيون، وقال أن “المهرجان حريص على تكريمها كمخرجة كبيرة تناصر قضايا المرأة، وشرف لمهرجان أسوان أن تكون معنا هذه المخرجة الكبيرة.”

وقالت الناقدة الفنية ماجدة موريس التي أدارت الندوة: حين طلب مني الكتابة عن إنعام محمد علي لم أعرف من أين أبدأ، هناك زوايا كثيرة، كل قضايا المرأة تناولتها، كل ما نناقشه الآن كانت تناقشه زمان، قدمت أفلاما مهمة مثل الطريق إلى إيلات وحكايات الغريب، وقدمت مسلسلات مهمة مثل دولت فهمي وضمير أبلة حكمت وأم كلثوم، لديها الكثير جدا على مستوى الفن وعلى مستوى الدعم لقضايا المرأة.

وأضافت ماجدة: هى صعيدية، والدتها كانت متعلمة ومثقفة فدعمت ابنتها حتى تعمل وتصرف على نفسها حين تتخرج، ودخلت التليفزيون مع بداياته، فوجئت بأن اللجنة التي اختارتها وضعتها فى قسم الإخراج، وبعد ذلك انطلقت فى مسيرتها كمخرجة.

وقالت إنعام محمد على أن المجتمع لن يتقدم إلا بالاثنين الرجل والمرأة جنبا إلى جنب، وأضافت عن بدايات مشوارها: أنا من المنيا، كان لي 5 أشقاء، وعانيت كامرأة صعيدية من التقاليد السائدة، وكان من الممكن ألا أدخل الجامعة لأن بها اختلاطا، صمت عن الطعام ثلاثة أيام حتى دخلت كلية الآداب، كان لي نشاط فيها لم يكن أهلي يعرفون عنه شيئا، فكنت سكرتير تحرير مجلة في الجامعة، لم أجرؤ على أخذها للمنزل، لأنه كان هناك سياج من التقاليد.

واضافت: وجدت إعلانا عن الحاجة لمخرجين فى التليفزيون من الجنسين، وكانت المرة الأولى التي يظهر فيها مساواة فى هذا الأمر، فالمرأة نادرا ما كانت تظهر كمخرجة في السينما، موجودة بكثافة كممثلة وكمنتجة لكن في الإخراج لم يكن هناك الكثيرات، واختاروني في مراقبة المسلسلات، لم تكن لدي فكرة عن هذا العمل لكن تبنيت مقولة هاملت ” أكون أو لا أكون ” قررت دراسة كل مفردات العمل، وبدأت مشوارا للتثقيف الذاتي، وكنت محظوظة أن بداياتى كانت مع المخرج والفنان الكبير محمود مرسى، كان قد درس الإخراج فى الخارج، كنا نقوم ببروفات لمدة شهرين، نرسم الحركة الدرامية على الأرض مثل المسرح، أسلوبه فى توجيه الممثل كان رائعا، وكان صاحب الفضل علي في بداياتي، لأن أكثر شئ تميزت فيه هو توجيه الممثل، لاختلاف أدوار الممثلين فى أعمالى.

وأضافت: أكثر اثنين أثرا فيي هما محمود مرسى ونور الدمرداش، تعلمت منهما الحركة وكيفية القيام أو ترتيب الحركات بشكل سليم، ولم أقبل بأى عمل لكي أحصل على أموال، إذا لم يكن يتفق مع وجهة نظرى وأفكاري لم أكن لأقبل العمل وكان هناك مؤلفون كثيرون يتفقون مع وجهة نظرى، لم آخذ نصا وندمت أنني نفذته.

وقالت إنعام: حين تولى نور الدمرداش إدارة التمثيليات رأى أن الإخراج أمر ثقيل جدا على المرأة، كنا ثلاث مخرجات، ونقلنا إلى إدارات أخرى، وصدر قرار بمنع المرأة من الإخراج لمدة سنة وتم الغاؤه بعد ذلك، وحول الإنتاج الخاص داخل التليفزيون.

وحول أعمالها السينمائية وفيلمها الأول “آسفة أرفض الطلاق” قالت إنعام : هذا موضوع مهم يتناول الطلاق الغيابي، الزواج يتطلب طرفين لكن يمكن الرجل أن يطلق غيابيا، مهما كان المحتوى جميل لكن في قالب فني غير مؤثر لن يؤتى أثره. الجاذبية الفنية والتأثير هي التي تحقق المصداقية.

وأضافت قبل مسلسل أم كلثوم قضيت سنتين أجمع المعلومات عن الموضوع. وهكذا في كل أعمالي يجب التحضير لها جيدا.

وقالت إنعام: كانت شادية هي المرشحة الأولى لتقديم مسلسل، ولكن لظروف ما اعتذرت شادية، فذهبت لفاتن حمامة وطلبت منه تقديم عمل فى التليفزيون فطلبت عملا تربويا، وفعلا ذهبت لأسامة أنور عكاشة وطلبت منه كتابة هذا المسلسل، وفى أحد المشاهد طلبت منها إعادة مشهد، وهى رفضت، كانت لديها لثغة فى الراء، تظهر أكثر حين تكون مرهقة، وكان هدفي من الإعادة أن تظهر بصورة جيدة.

وفي إحدى المداخلات قالت أن تكريم مهرجان أسوان لإنعام محمد علي هو تكريم للقيمة، لأن الدراما التي قدمتها غيرت في حياة الناس بالفعل.

وفي نهاية الندوة سلمها السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس المهرجان، درع تكريم مقدم لها من الاتحاد الأوربى.