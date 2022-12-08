ناصر الخليفي يتحدث عن دوري السوبر الأوروبي

قال ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية الليلة الماضية إن دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم المقترح لن ينطلق أبدا حتى إذا أقرته المحاكم بسبب معارضة الأندية والمشجعين.

وكان ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس من بين 12 ناديا أعلنوا تأسيس دوري السوبر الأوروبي في أبريل نيسان من العام الماضي، لكن هذه الخطوة انهارت على الفور مع انسحاب تسعة أندية في أعقاب رد فعل عدائي من جميع أطراف اللعبة.

ومع ذلك، واصل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس الترويج للفكرة وبعد أن منعت محكمة في مدريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) من معاقبة الأندية أحيلت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية التي من المتوقع أن تصدر حكما الأسبوع المقبل.

وأضاف الخليفي الذي يشغل أيضا منصب رئيس نادي باريس سان جيرمان، لشبكة سكاي نيوز في مقابلة نشرت الليلة الماضية “المشجعون لن يدعوا ذلك يحدث أبدا.

“لست قلقا حقا بشأن قرار (المحكمة). أعتقد أنهم سيصوتون لصالحنا ضده. ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك فلن يغير ذلك أي شيء. لن ينضم إليهم أحد. لن يذهب أحد إلى الملعب. لا أحد سينظم أي شيء.

“من سيلعب – ثلاثة منهم؟ دوري سوبر أوروبي رائع”.

ويعيش يوفنتوس في خضم عملية تجديد تنظيمي بعد استقالة مجلس إدارته بالكامل الشهر الماضي، وأعرب الخليفي عن أمله في أن يكون للقيادة الجديدة للنادي الإيطالي وجهة نظر مختلفة بشأن دوري السوبر الأوروبي.

وقال “أتمنى أن يكون هناك أشخاص أكثر ذكاء وأود دعوتهم للعودة إلى العائلة الأوروبية”.