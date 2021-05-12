ناصيف زيتون للقيمين على مسلسل “للموت”: “فظيعين ورائعين انتوا”

بعد نهاية الجزء الأول من مسلسل “للموت” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان المبارك، هنّأ الفنان السوري الشاب ناصيف زيتون القيمين على المسلسل.

وقال عبر “تويتر”: “فظيعين ورائعين انتوا … يعطيكن ألف عافية … كل القائمين على مسلسل للموت شكراً لجهودكن الجبارة … عمل رائع وممتع ينعاد عليكن بالخير ونشالله بالنجاح الدائم”.

يذكر أن أغنية “أوقات” وهي شارة مسلسل “للموت” تصدرت قائمة الأغنيات ضمن “توب أنغامي” لهذا الأسبوع.

الأغنية أداها النجم ناصيف زيتون وهي من كلمات مازن ضاهر، الحان احمد بركات، توزيع عمر صباغ، اخراج الكليب بهاء خداج.

كاتب الأغنية الشاعر مازن ضاهر سبق وأكد في مقابلة مع “بصراحة” أن ناصيف زيتون صديق عزيز ويحبه جدًا وفرصة جميلة أن يتعاون معه في رمضان بشارة “أوقات” هذه الأغنية التي أحبها الناس جدًا. كاشفًا عبر بصراحة ولأول مرة أن ناصيف هو من طرح اسمه لكتابة هذا التتر.