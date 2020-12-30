ناصيف زيتون يودع العام الجديدة بـ”كذبة”

بمناسبة الأعياد المجيدة، أهدى الفنان السوري ناصيف زيتون محبيه أغنية جديدة تحت عنوان “كذبة ورا كذبة”. وختم النجم ناصيف زيتون سنة 2020 بأغنية جديدة أطلقها عبر صفحاته الرسميّة على مواقع التواصل الإجتماعي تحمل عنوان “كذبة ورا كذبة”، من كلمات فادي أبو خليل وألحان سليم سلامة وتوزيع عمر صبّاغ، أمّا الفيديو على موقع يوتيوب فهو من تصميم المخرج ريشا سركيس وشركة وتري.

ويروي ناصيف زيتون في أغنية “كذبة ورا كذبة” قصص حب صعبة لم يستطع فهمها، فيقول مطلعها “كذبة ورا كذبة، ومش فاهم اللعبة، الهيئة قصص صعبة، وما استوعبها هالقلب”.

يذكر أنه انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان السوري ناصيف زيتون ظهر فيها والشيب منتشر على رأسه. الأمر الذي فاجأ الجميع، واعتبر البعض أن ناصيف قرر كسر القاعدة والظهور على طبيعته.

أشار البعض الآخر من المتابعين إلى أن الشيب يزيد من وقار الرجل الشرقي والغربي.