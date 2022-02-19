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"نانت" يفاجئ باريس سان جيرمان بهزيمة قاسية

20 - فبراير - 2022
ميسي

ميسي

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تمكن نادي نانت الفرنسي من إلحاق هزيمة قاسية بضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة (3-1)، ضمن منافسات الأسبوع الـ(25) من عمر الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورغم الهزيمة القاسية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، يتصدر فريق “بي إس جي” جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، برصيد 59 نقطة، بينما يحتل نانت المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 38 نقطة.

وتأخر رفاق الأرجنتيني ليونيل ميسي بثلاثية في الشوط الأول، سجلها راندال كولو مواني وكونتين مورتين، ولودوفيتش بلاس من ضربة جزاء، وهي المرة الأولى في المواسم الستة الماضية على الأقل التي يتلقى فيها باريس سان جيرمان 3 أهداف في الشوط الأول في مباراة أمام نانت في الدوري الفرنسي.

كما أنها المرة الثالثة فقط التي تتلقى فيها شباك باريس سان جيرمان هدفين على الأقل قبل الدقيقة 20 من مباراة بالدوري، بعدما حدثت في شهر مايو/أيار عام 2012 ضد فالنسيان (4-3 لباريس سان جيرمان في النهاية)، وفي يناير/كانون الثاني عام 2020 ضد موناكو 3-3، بحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات.-

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