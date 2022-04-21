نانسي عجرم: “أنا مش زعلانة”

نشرت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ مجموعة صور جديدة على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي، من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت نانسي بالأبيض والأسود وهي ترتدي بليزر أسود وتنتعل حذاء طويل، كما وبدت ملامح الحزن على وجهها. إلا أنها علقت على الصور قائلةً: “أنا مش زعلانة.. انطلب مني كون جدية”.

تفاعل المتابعون مع الصور، وعبروا عن حبهم لنانسي، وأثنوا على جمالها وحسن إختيارها وذوقها الرفيع.

وارتكزت اطلالة عجرم على نيو لوك الشعر المبلل الطويل والمردود الى الخلف، مع الخصل الرفيعة من الامام والمنسدلة قليلا على الجبين، بينما جاء اسلوب مكياجها اكثر جرأة مع الكحل العريض الغرافيكي لعينيها وبأسلوب الخط العريض، وذلك بعدما اعتدنا عليها مكياج سموكي ناعم مدموج بدون أي خطوط واضحة او بارزة على العيون.

اللمسة الجديدة من مكياج عيون نانسي عجرم جعلت نظرتها مختلفة وأكثر قوة كسرت فيها النظرة الناعمة والبريئة لها، حيث اشارت في تعليقها على جلسة التصوير بأنها هنا ليست حزينة انما طُلب منها أنها تكون أكثر جدية في الصور.

من جهة أخرى، كانت نانسي عجرم قد تخطت عتبة 8 ملايين مشاهدة على يوتيوب بكليب أغنيتها التي طرحتها مؤخراً “​ما تعتذر​”.