نانسي عجرم استعراضية في " صحصح"

تستعد النجمة نانسي عجرم لإطلاق أغنيتها الجديدة ” صحصح” في ٨ من الشهر الجاري أي قبل يوم واحد من عيد الأضحى المبارك، وقد حصل موقع ” صوت بيروت إنترناشونال” على بعض المعلومات الحصرية من مصدر موثوق.

فكلمات الأغنية للشاعر المصري أحمد علاء الدين وألحان مودي سعيد أما التوزيع ” التراكات العربية” فهي للموزع طارق مدكور أما ” التراكات” الايقاعية الأجنبية فهي للموزع الموسيقي العالمي مارشيملو الذي يتعاون للمرة الأولى مع نانسي.

وكان قبل أسابيع قد صور كليب في مدينة هوليوود يجمع نانسي عجرم ومارشميلو في لوحات استعراضية مميزة أخرجته المخرجة الأميركية ” Sarah Maccolgan” وهو من إنتاج الشركة العالمية “universal”، وقد بدأ الترويج لهذا العمل العالمي منذ أيام بطريقة تسويقية كبيرة وللمرة الأولى سيتم إطلاق العمل عبر تقنية “metaverse”.

كما من المنتظر أن يجتمع كل من نانسي عجرم والموزع مارشيلو في حفلة ستقام في مدينة الرياض السعودية حيث ستقدم الأغنية للمرة الأولى على خشبة المسرح.