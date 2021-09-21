الثلاثاء 14 صفر 1443 ﻫ - 21 سبتمبر 2021 |
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نانسي عجرم تحتفل بتحقيق “سلامات” 10 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”

منذ 11 دقيقة
نانسي عجرم

نانسي عجرم

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إحتفلت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم بوصول أغنيتها الجديدة “سلامات”، لـ 10 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب وتحقيقها نجاحا واسعاً بفترة قصيرة.

والجدير ذكره أن والأغنية من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان ‎ محمد يحيى، وتوزيع هادى شرارة.

وكانت نانسي قد شكرت قبل أيام متابعيها على دعمهم لها والكلمات الجميلة التي وصلتها والإشادات بها وبكل أعمالها خصوصاً حفلها أمل بلا حدود.

وكتبت نانسي في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي: “بشكركن عكل كلمة حلوة وكل رسالة من القلب. أملنا كبير وما إله حدود ببكرا أفضل”.

أضافت: ” لكل يلي ما قدروا يتابعوا الحفل بتلاقو حصريًّا على قناتي الرسمية على يوتيوب بحبكن كتير”.

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